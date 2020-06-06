شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كهرباء القناة تستجيب لـ"سيبها علينا" وتزرع أعمدة جديدة بمنيا القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة القناه لتوزيع الكهرباء ،أنه استجابة لشكوى قارئ ”الخليج 365” التى نشرت ضمن مبادرة "سيبها علينا" بعنوان "أهالى عزبة درويش منيا القمح يشكون من تهالك أعمدة الكهرباء"، تم إرسال فرقة صيانة لمكان الشكوى لبحثها والتواصل مع أهالى القرية.

وأوضحت الشركة فى بيان لها ، أنه تم زرع اعمدة جديدة واستقرار التغذية الكهربية بالمنطقة وازالة سبب الشكوى.

وكان القارئ محمد سعيد والمقيم فى عزبة درويش منيا القمح محافظة الشرقية، أرسل شكوى عبر صحافة المواطن باليوم السابع، بخصوص تضرر أهالى القرية من تهالك أعمدة الكهرباء وعدم صلاحيتها مما ينذر بخطر يهدد حياة أهل القرية بسبب خطر الصعق بالكهرباء فى حالة سقوط أحد هذه الأعمده رغم التقدم بالعديد من الشكاوى لتغير هذه الاعمدة ولكن لم تلقى اى اهتمام.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.









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