أخبار مصر | برلماني يُشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية مع عودة الحياة لطبيعتها تدريجياً

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 11:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر برلماني يُشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية مع عودة الحياة لطبيعتها تدريجياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة وباء الكورونا، مشيرًا إلى أن استمرار غلق كافة الأنشطة في كل دول العالم سوف يؤدي إلي ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وشدد "متولي" في بيان، اليوم السبت، على أهمية الالتزام بارتداء الكمامات الواقية واستخدام المطهرات والمعقمات وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المواطنين، لمنع انتقال العدوي وتفشي الوباء بصورة كبيرة بين المواطنين.

وأشار النائب إلى ضرورة أن تظل البنوك المركزية مستعدة لتقديم سيولة وفيرة للبنوك والشركات المالية غير المصرفية، ولا سيما لتلك التي تقرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي ربما كانت أقل استعدادا لمواجهة اضطراب حاد، ويمكن أن تقدم الحكومات ضمانات ائتمانية موقتة وموجهة لتلبية احتياجات هذه الشركات إلى السيولة على المدى القصير.

وتابع، أنه بالنسبة لمن تم تسريحهم، يمكن زيادة الإعانات، أو تخفيف شروط الأهلية للاستفادة منها، وفي حالة عدم إدراج الإجازات لأسباب مرضية أو عائلية ضمن المزايا الاعتيادية، ينبغي أن تنظر الحكومات في تمويلها والسماح للعاملين الذين يصابون بوعكة صحية أو لمن يتولوا رعايتهم المكوث في منازلهم دون خوف من فقدان وظائفهم أثناء فترة الوباء.