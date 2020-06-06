أخبار مصر | وكيل "نقل النواب: تزاحم المواطنين بالمصالح الحكومية يجعلهم عُرضة للإصابة بكورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 11:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر وكيل "نقل النواب: تزاحم المواطنين بالمصالح الحكومية يجعلهم عُرضة للإصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تجمعات المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية على المصالح الحكومية ومستشفيات الإسعاف يجعلهم عرضة لإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، مشيرًا إلى أن هذه التجمعات تخالف التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة هذا الوباء والقضاء عليه.
وأضاف زين الدين في بيان، اليوم السبت، أنه بالرغم من الاستعدادات التامة من قِبل الحكومة للتخفيف على أصحاب المعاشات على سبيل المثال، للتيسير عليهم في صرف المعاشات، إلا إننا نجد صور للازدحام خلال صرف المعاشات في عدة مناطق، وكذلك بمستشفيات الاسعاف التي يلجأ اليها المواطنون هربا من غلاء بعض الصيدليات التي استغلت أزمة كورونا في رفع الأسعار.
وطالب عضو مجلس النواب، المواطنين بعدم التزاحم في المصالح الحكومية وفي أوقات العمل، مشددا علي أهمية التحلي بالوعي في مثل هذه الظروف التي نمر بها، مؤكدا أهمية دور جهاز الشرطة الموجود في الشارع لتطبيق القانون وحماية المواطنين.
1348 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.