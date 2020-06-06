أخبار مصر | وكيل "نقل النواب: تزاحم المواطنين بالمصالح الحكومية يجعلهم عُرضة للإصابة بكورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 11:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر وكيل "نقل النواب: تزاحم المواطنين بالمصالح الحكومية يجعلهم عُرضة للإصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تجمعات المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية على المصالح الحكومية ومستشفيات الإسعاف يجعلهم عرضة لإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، مشيرًا إلى أن هذه التجمعات تخالف التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة هذا الوباء والقضاء عليه.

وأضاف زين الدين في بيان، اليوم السبت، أنه بالرغم من الاستعدادات التامة من قِبل الحكومة للتخفيف على أصحاب المعاشات على سبيل المثال، للتيسير عليهم في صرف المعاشات، إلا إننا نجد صور للازدحام خلال صرف المعاشات في عدة مناطق، وكذلك بمستشفيات الاسعاف التي يلجأ اليها المواطنون هربا من غلاء بعض الصيدليات التي استغلت أزمة كورونا في رفع الأسعار.

وطالب عضو مجلس النواب، المواطنين بعدم التزاحم في المصالح الحكومية وفي أوقات العمل، مشددا علي أهمية التحلي بالوعي في مثل هذه الظروف التي نمر بها، مؤكدا أهمية دور جهاز الشرطة الموجود في الشارع لتطبيق القانون وحماية المواطنين.