شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تشغيل قطارين إضافيين على خط "القاهرة - أسوان" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة السكة الحديد تشغيل قطارى رقمى 3010 و3011 مكيف بخط القاهرة ـ أسوان والعكس، ويتكون تركيب القطار من عربة قوى و4 عربات أولى مكيف وعربة بوفيه و7 عربات ثانية مكيفة.
وأكدت هيئة السكة الحديد، أن قطار 3010 سيقوم من القاهرة 7:25 مساء ليصل أسوان 7:20 صباحا اليوم التالى، على أن يتوقف فى محطات الجيزة أسيوط والأقصر وإسنا وإدفو وكلابشة وكوم أمبو ودراو وبلانه.
فيما يتحرك قطار رقم 3011 من أسوان 4:15 عصرا ليصل القاهرة 4:40 فجر اليوم التالى، ويتوقف في محطات كوم أمبو وإدفو والأقصر وقنا ونجع حمادى وأسيوط والجيزة مراعاة لظروف حظر التجوال.
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