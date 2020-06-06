شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تزيل تعديات على نهر النيل فى دمياط بطول نصف كيلو متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى، العمل علي ازاله التعديات بالردم بالمجري المائي لنهر النيل فرع دمياط والموجودة منذ سنوات عديدة، وذلك بعد تكليفات رئيس الوزراء بإزالة كافة أشكال التعدى الموجودة على المجارى المائية.

ومن تلك المخالفات تعديات الردم بالأتربة خلف قناطر زفتى والتي كانت تمثل عائق لمرور التصرفات الحرجة وكانت تمثل جزيرة يتم زراعتها بمعرفة المتعدين بطول يتجاوز نصف كيلو متر تقريبًا.

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أكدت وزارة الرى على مضيها قدما في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.

وشددت الوزارة على أنه لن يتم التهاون فى مواجهة أى تعديات على كافة المجارى المائية لما لها من تأثير على امرار التصرفات وتوفير الاحتياجات المائية الامر الذى يؤدى إلى حدوث اختناقات وازدحامات مائية وغرق لتلك التعديات المخالفة اثناء امرار الاحتياجات المائية المطلوبة.

ويتابع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على مدار الساعة المجهودات المبذولة فى ذات الشأن وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء ووفقا للبيانات الواردة من الإدارات العامة للرى المختصة، والإفادة لتقرير يومى عن المخالفات التى يتم إحالتها للنيابة العسكرية.