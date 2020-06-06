شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية القراء يؤيدون استكمال بطولة دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع آراء قرائه حول استكمال بطولة دورى أبطال أفريقيا فى سؤال بعنوان: هل تؤيد استكمال بطولة دوري أبطال أفريقيا ؟ وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 64% أجابوا بنعم معلنين تأييدهم استكمال بطولة دورى أبطال أفريقيا. Advertisements فى حين أجاب 36 % من المشاركين فى الاستطلاع بـ " لا" معلنين رفضهم للأمر . يستعد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، لاستكمال الموسم الحالى 2019 – 2020، من بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، خلال الفترة المقبلة، بعد تقديمه اقتراحات استئناف المسابقتين فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، والتى تسببت فى إيقاف المنافسات منذ منتصف شهر مارس الماضى.



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