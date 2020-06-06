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غالبية القراء يؤيدون استكمال بطولة دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع آراء قرائه حول استكمال بطولة دورى أبطال أفريقيا  

فى سؤال بعنوان: هل تؤيد استكمال بطولة دوري أبطال أفريقيا ؟

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 64% أجابوا بنعم معلنين تأييدهم استكمال بطولة دورى أبطال أفريقيا.

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فى حين أجاب 36 % من المشاركين فى الاستطلاع بـ " لا" معلنين رفضهم للأمر .

يستعد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، لاستكمال الموسم الحالى 2019 – 2020، من بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، خلال الفترة المقبلة، بعد تقديمه اقتراحات استئناف المسابقتين فى ظل أزمة تفشى ، والتى تسببت فى إيقاف المنافسات منذ منتصف شهر مارس الماضى.


 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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