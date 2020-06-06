شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنفذ حملة لإزالة 71 مخالفة على ترعة نجع حمادى الغربية بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الادارة العامة لرى أسيوط حملة لإزالة 71 مخالفة على الترع ( 40 بقرار ازالة وبمسطح 518 متر مربع و 31 ازالة فورية بمسطح بمسطح 358 متر مربع، وجارى استكمال الاجراءات القانونيه بشأنهم) عباره عن مبانى واسوار علي ترعه نجع حمادي الغربية.

أكدت وزارة الرى على مضيها قدما في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.

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ويتابع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على مدار الساعة المجهودات المبذولة فى ذات الشأن، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، ووفقا للبيانات الواردة من الإدارات العامة للرى المختصة، والإفادة لتقرير يومى عن المخالفات التى يتم إحالتها للنيابة العسكرية .

الجدير بالذكر أن اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر، وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين، وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.