شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: متابعة دورية لتطوير الوحدات البيطرية ولجان رقابية بمنافذ بيع الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الهيئة العامة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، رفع وتطوير كفاءة الوحدات البيطرية بمحافظات الجمهورية، وإمداد الوحدات والمراكز البيطرية بكافة أنواع الأدوية والآلات والمعدات اللازمة لرعاية الحيوان من خلال الإدارة العامة للرعاية والعلاج ووفق الإمكانيات المادية المتاحة، وتكثيف الرعاية وعلاج الحيوان والتفتيش والرقابة على منافذ بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والرقابة على مصانع ومخازن ومنافذ إنتاج وبيع اللحوم ومنتجاتها.

وقال تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هناك متابعة دورية على تطوير وإنشاء الوحدات البيطرية نظراً لما تؤديه هذه الوحدات من خدمات للمربيين، حيث انتشرت هذه الوحدات فى كافة القرى ويتعاون مع الهيئة فى هذا المجال الأجهزة المحلية ومنظمات المجتمع المدنى لإنشاء وحدات بالجهود الذاتية، موضحا أن هناك العديد من الجهود التى تبذل الهيئة العامة للخدمات البيطرية لرفع كفاءة الوحدات البيطرية.

Advertisements

وأضاف التقرير، أن الخدمات البيطرية تعمل على حماية الثروة الحيوانية بالسيطرة على الأمراض الوبائية والمعدية من خلال خطط وبرامج المكافحة ومنع دخول الأمراض من الحيوانات والمنتجات من أصل حيوانى المستوردة، بالإضافة إلى الرعاية وعلاج الحيوان والتفتيش على منافذ بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والرقابة على مصانع ومخازن ومنافذ إنتاج وبيع اللحوم ومنتجاتها.

فيما قال تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن ييتم العمل على استمرار تحصين الماشية والطيور ضد الأمراض الوبائية، وتكثيف برامج التوعية والندوات لمربى الماشية والدواجن عن أهمية التحصين بقرى ومحافظات الجمهورية، ضد الأمراض الوبائية حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة.

وأكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من اجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الامراض المتوطنة والتصدي للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أكد الدكتور عبد الحيكم محمود، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الادارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة والمحافظات تواصل تنفيذ برنامج تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية.