شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يستأنف جلساته الأحد.. ويصوّت على «الإيداع والقيد» و«السكك الحديدية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستأنف مجلس النواب بعد غد جلساته ولمدة يومين يناقش خلالها عدداً من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، ومن المنتظر أن يصوت المجلس نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، ومشروع تعديل قانون هيئة السكك الحديدية.

كما يصوت البرلمان نهائياً على مشروعات قوانين بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، وتعديل قانون الاحتياطات الصحية الوقائية من الأمراض المعدية لتغليظ عقوبات مخالفة أحكامه، وتخويل السلطات الصحية بإلزام الأفراد باستخدام المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.

كما يصوت البرلمان نهائيا أيضاً على مشروعى تعديل قانون هيئة الشرطة، وقانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.

كما يناقش المجلس عدداً من مشروعات القوانين، منها تعديل قانون إنشاء صندوق مصر، لتغيير مسماه ليصبح «صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية»، وإدراج طرق جديدة لتقييم الأصول وتنظيم إجراءات نقل ملكية الأصول المنقولة إلى الصندوق، وإعفاء المعاملات البينية له والكيانات التابعة من جميع الضرائب والرسوم، وتنظيم إشهار قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق بالإيداع.

كما ينظر المجلس مشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، ويناقش تعديل قانون النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية وقانون إنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، لإتاحة الفرصة للطالب المفصول منهما فى حالتى عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية، فى الالتحاق بإحدى كليات الهندسة أو الطب، وفقاً للنظم المقررة بها.

كما يناقش المجلس الترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وشركة إكسون موبيل إيجيبت «أبستريم» ليمتد، وشركة ثروة للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالها فى منطقة ستار البحرية بالبحر المتوسط، ومشروع آخر بالترخيص للوزير فى التعاقد مع «إيجاس»، وشركة أيوك برودكشن بى. فى، وشركة بى بى إكسبلوريشن «دلتا» ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة غرب شربين الأرضية بدلتا النيل.

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ويناقش المجلس مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، لتخصيص 10 جنيهات من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح الصندوق اعتباراً من العام الدراسى 2019/ 2020.