شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: التفتيش على الإجراءات الاحترازية بـ8 منشآت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عبر غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بديوان عام الوزارة تقريرين من مديريتى القوى العاملة بالبحر الأحمر والوادى الجديد، عما قام به مفتشو العمل والسلامة والصحة المهنية بالمديرية بالتفتيش على الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المنشآت بالمحافظتين لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات.

وقال سعيد عبدالرا ضى، مدير مديرية القوى العاملة، إنه تم أمس الأول، أعمال التطهير بوسائل نقل العاملين بمعسكر جبل الزيت الفرع الشرقى، فضلًا عن قياس درجات الحرارة للعاملين، وأضاف أن المديرية قامت بالتفتيش على 4 فنادق يعمل بها 768 على 3 ورديات، وأن خطة التعقيم تتم دوريًا، ومهمات الوقاية الشخصية متوفرة، ولا يوجد مصابون بفيروس كورونا.

وفى السياق نفسه، قال أحمد طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، إنه تم أمس الأول، أعمال التطهير بالمنشآت المقامة فى نطاق المديرية، إذ تم التفتيش على شركة فوسفات مصر (أبو طرطور)، وفندقين، فضلا عن ورش مركز تدريب مهنى الخارجة، ويعمل بها جميعا 846 عاملا، يعملون على 3 ورديات، ماعدا مركز التدريب يعمل وردية واحدة، وأن خطة التعقيم تتم يوميًا، ولا توجد مهمات للوقاية الشخصية، ولا يوجد مصابون بفيروس كورونا.

وأضاف أنه بالنسبة للعاملين بالمديرية ومكاتبها فقد تم تخفيض عددهم بالتناوب، ومنح ذوى الأمراض المزمنة والإعاقة إجازات استثنائية.