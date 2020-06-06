شكرا لقرائتكم خبر عن الوادي الجديد تسجل 5 ‪ إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، الجمعة، إن المحافظة سجلت ٥ حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بمركزي الخارجة والداخلة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى ٨٤ حالة منهم 9 وفيات، وشدد المحافظ على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الإلتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.



وأكد الزملوط يتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما ً لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.



وأضاف أنه تعافى ٣٨ مصاب حتى الآن وثبتت سلبية التحاليل لعدد ٣٣٠ مواطن، بجانب الإلتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الإختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى ،مشددا على ضرورة الإلتزام بمواعيد الحظر، بالاضافة إلى ضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.