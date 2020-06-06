شكرا لقرائتكم خبر عن 40 دولة تشارك فى تجارب 120 لقاحًا مضادًا لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فريق عمل المنظمة المعنىّ بتحديد أولويات اللقاحات يوفر الإرشادات اللازمة لمطورى اللقاحات من منظور الصحة العامة، مشيرة إلى أنه حتى الآن تم رسم خريطة لـ 120 لقاحًا مرشحاً، وانضم 40 بلدًا إلى تجربة التضامن لتطوير لقاح مضاد لمرض كوفيد- 19.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن المحافظات التى سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هى (القاهرة، والجيزة والقليوبية)، بينما سجلت محافظات (البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء)، أقل معدلات إصابة بالفيروس، مناشدة المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعى، خصوصًا فى المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأشارت «زايد» إلى أن وزارة الصحة تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف. إلى ذلك، نجح فريق طبى بمستشفى ناصر العام بمحافظة بنى سويف، فى إجراء أول حالة ولادة قيصرية لمصابة بفيروس كورونا فى المحافظة، كما احتفل مستشفى العجمى للعزل بخروج الحاجة عطيات ٨٨ سنة من مستشفى العزل بعد تعافيها.

كانت قد أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الأول، خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد- 19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا، وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحى تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحى، و1126 حالة وفاة.

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