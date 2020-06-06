شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات مشددة استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خلف الزناتى، نقيب المهن التعليمية، أن هناك عددًا من الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها، بالتنسيق بين وزارتى التعليم والصحة، وأيضًا النقابة العامة للمهن التعليمية، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، فى ظل المخاوف المتصاعدة جراء انتشار فيروس كورونا.

وقال «الزناتى» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تختلف عن السنوات الماضية، فمثلاً التنقلات بين المعلمين ستتم بين الإدارات فى نفس المحافظة لأول مرة، وليس بين المحافظات وبعضها مثلما كان يحدث كل عام، وبالتالى فالمعلمون لن يكونوا فى حاجة لاستراحة يقيمون فيها أثناء الامتحانات لأن كل معلم سيعود يوميًا إلى منزله.

وأضاف نقيب المعلمين: أما فيما يتعلق بحدوث أى إصابة فقد خاطبت الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة بشأن توفير أماكن عزل للمعلمين، خاصة أننا نمتلك 18 عمارة مصيفية فى رأس البر تتضمن 216 شقة، وكذلك العديد من العمارات فى الإسكندرية ومرسى مطروح، وحينما خاطبت النقابات الفرعية بشأن ذلك، قالوا لى: «نحن تحت أمر النقابة العامة»، وقال الدكتور شريف وديع لى: «لو احتجناها فهى تحت أيدينا».

وأوضح الزناتى أنه فى حال تم استخدام هذه العمارات كأماكن للعزل ستكون الأولوية بالطبع للمعلمين ثم أسرهم، إذا حدث فى الأمور أى تطورات أخرى، موضحًا أن وزير التعليم خاطب وزارة الصحة، والوزارة وافقت على إجراء الثانوية العامة فى ميعادها وهذا الإجراء متكامل بين الوزارتين، فى حال حدث أى إصابة لمعلمين، سيكون هناك تنسيق بين الوزارتين لسرعة حل الأزمة.

وكشف أنه أعطى تعليماته للنقابات الفرعية بتعقيم المدارس التى سيتم إجراء امتحانات الثانوية العامة بها، وبالفعل تم تعقيم كل المدارس بمختلف المحافظات أكثر من مرة، حتى تكون جاهزة لاستقبال الطلبة والمعلمين بأفضل شكل ممكن.

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