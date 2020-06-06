شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» يوجه الشكر لأطباء وتمريض المنيا بالورود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه وفد من فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا لعدد من المستشفيات التى تواجه فيروس كورونا، حاملين الورود للأطقم الطبية والتمريض.

وكانت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، قد أطلقت مبادرة تستهدف دعم الأطقم الطبية والتمريض وموظفى مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، شارك فيها الدكتورة رشا مهدى، مقرر فرع المجلس بالمنيا، بإشراف الدكتور شنطورى إمام، عضو المجلس.

ووزع الوفد الورود على الفرق الصحية المعنية بمواجهة فيروس كورونا، لرسم البسمة على وجوههم، وتوجه وفد فرع المجلس بالمنيا بباقات الورد وبرقيات الامتنان إلى مستشفيات العزل بالمنيا، تعبيرًا عن التقدير والدعم النفسى والمعنوى، واستقبلت الأطقم الطبية مبادرة المجلس بالشكر والعرفان.

وعبر الأطباء والتمريض والموظفون عن مدى تأثير هذه الباقات والبرقيات فى رفع روحهم المعنوية وتخفيف الضغوط النفسية عليهم، وأعربوا عن أنهم كانوا بحاجة لمن يقول لهم «نحن معكم.. نشعر بكم.. نشارككم.. نقدركم».