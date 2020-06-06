شكرا لقرائتكم خبر عن «متحف الحضارة» يحتضن حفل افتتاح «مونديال اليد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى يناير المقبل، ستكون مصر على موعد مع حدث رياضى عالمى، إذ تنظم بطولة كأس العالم لكرة اليد، حيث بدأت وزارة الشباب والرياضة التنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة اليد، بهدف الإعداد والتحضير لإقامة حفل افتتاح أسطورى يليق بمصر ودراسة الاستعانة بمطربين كبار لإحيائه، أبرزهم محمد حماقى وتامر حسنى.

ومن المنتظر تنظيم قرعة مونديال اليد فى متحف الحضارة المصرية الأكبر فى الشرق الأوسط، والذى يعد من أهم المشروعات التى تمت بالتعاون مع منظمة اليونسكو، ويضم مظاهر ثراء وتنوع الحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى الوقت الحاضر، بجانب مجموعات أثرية وتراثية تبرز جوانب التراث المصرى من خلال سرد الحياة المجتمعية والمعيشية والفنون والحرف التقليدية فى الحضارة المصرية.

ويقع المتحف القومى للحضارة المصرية قرب حصن بابليون ويطل على عين الصيرة فى مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، ويعتبر واحدًا من أهم وأكبر متاحف الآثار فى العالم، وهو أول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية، لتحكى

أكثر من ٥٠ ألف قطعة أثرية مراحل تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث.

من جانبه، تفقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، عضو المكتب التنفيذى للجنة الأوليمبية المصرية، المتحف، حيث أكد «صبحى» أن مصر ستبهر العالم بتنظيم حدث يليق باسمها، سواء فى حفل القرعة أو افتتاح البطولة، على غرار أحداث رياضية كثيرة استضافتها مصر فى مختلف الألعاب الرياضية على المستوى القارى والعالمى.

وأبدى الوزير سعادته بالمتحف الذى يعتبر إنجازًا مصريًا كبيرًا، سيكون له أثر عظيم فى لفت أنظار العالم تجاه مصر من خلال حفل للقرعة يحاكى تاريخ مصر عبر العصور.

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