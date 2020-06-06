شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة (التفاصيل ودرجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة والتى تشهد فيه البلاد ارتفاع في درجات الحرارة لتصل العظمى على القاهرة 38 .

وعن طقس اليوم السبت يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء لطيف على جنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية خفيفة صباحاً على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط على أقصى غرب السواحل الشمالية تكون مثيرة للأتربة أحياناً كما تنشط على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان .

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية وعلى الأحمر شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «33– 19»، الإسكندرية «31– 20»، قنا «39- 25»، الأقصر «39 – 26»، أسوان «40– 27» .

أما غداً الأحد فيسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة خفيفة صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب على السواحل الشمالية الغربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «38 – 21»، الوجه البحرى «38 – 21»، السواحل الشمالية الغربية «32 – 21»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «29– 19»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «36 – 26»، شمال الصعيد «41– 24»، جنوب الصعيد «42 – 27» درجة مئوية.

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أما يوم الاثنين يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد، حار على الوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية .

وهناك شبورة مائية صباحاً على الوجه البحرى والرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «38 – 21»، الوجه البحرى «38 – 21»، السواحل الشمالية الغربية «29 – 21»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «28– 20»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «37 – 25»، شمال الصعيد «38 – 24»، جنوب الصعيد «44 – 28» درجة مئوية.