شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد المتعافين من «كورونا» فى المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجل عدد من المستشفيات فى المحافظات خروج متعافين من فيروس كورونا واستقبال مصابين جدد.

فى القليوبية، أعلن مستشفى الحجر الصحى بقها تعافى 4 حالات، وقال الدكتور محمد منتصر، نائب مدير الفريق الطبى، إن عدد المتعافين ارتفع إلى 253 فيما تم تحويل 14 حالة من المستشفى للمدن الجامعية بعد استقرار حالتهم الصحية وسلبية العينة الأولى لهم، ليرتفع إجمالى عدد المحولين للمدن الجامعية لـ214 حالة.

وفى بنى سويف، أعلن المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، تعافى ٦ حالات جديدة بعزل مدينة بنى سويف الجامعية، ليصل الإجمالى إلى ١١٢ حالة.

وفى الأقصر، أعلن مدير مستشفى العزل بالعديسات تعافى 8 حالات جديدة، وقال الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل الوزارة بالمحافظة إنه تم تخصيص 17 سرير عناية مركزة بمستشفى الأقصر العام لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس بالتعاون مع كلية الطب بجامعة أسيوط وأقسام الرعاية والتخدير بمستشفى الأقصر العام، ليصبح إجمالى عدد آسرة العناية المركزة بمستشفيات عزل إسنا والعديسات والأقصر العام 64 سريراً.

وفى الشرقية، أعلن الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، تعافى ٢٣ حالة من مستشفيات العزل بالمحافظة، بينهم ١٣ من عزل فاقوس، و٦ من مستشفى الصدر بالزقازيق، وحالتين من مستشفى العزل بالزقازيق، وتعافى حالتين للمرة الأولى فى مستشفى حميات فاقوس، ليصل إجمالى عدد المتعافين بالمحافظة إلى ١٥٩ حالة.

وفى قنا، سجل مستشفى قنا العام تعافى ربيع عبدالله ٤٢ عامًا، أول مصاب كورونا يخضع للعلاج فى المستشفى، حيث قدم مدير المستشفى له هدية تذكارية «القرآن الكريم» احتفاءً بهذا الحدث، وإحداث نتائج جيدة مع بداية تحويل المستشفى لحجر صحى.

قال الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، إنه احتفل بتعافى ربيع الذى خضع للعلاج لمدة 4 أيام فقط بعد ثبوت سلبية عينتين.

وفى المنيا، أعلنت مديرية الصحة إصابة 29 شخصًا ونقلهم إلى مستشفيات الحجر الصحى والعزل للعلاج، وتعافى مصاب تم علاجه بالمنزل، فيما تواصل الفرق الطبية فى مستشفى الحجر الصحى بملوى علاج 124 مصابا داخل أقسام العزل والرعاية.

وأعلن المحافظ أسامة القاضى تخصيص غرفتين بمبنى ديوان عام المحافظة، تمهيدا لتطوير ورفع كفاءة العيادة الطبية بالديوان للكشف على الموظفين والمترددين على المبنى، وذلك فى إطار خطة المحافظة الشاملة لاتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بالفيروس.

وفى سوهاج، شددت أجهزة الأمن من إجراءاتها الأمنية حول مدينة أخميم لإحكام تطبيق حظر التجوال بعد زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس فى المدينة والقرى المجاورة لها، والتى تخطت 70 إصابة.

وأعلنت مديرية الشؤون الصحية البدء فى أعمال تجهيز مركز القلب والجهاز الهضمى بمدينة سوهاج، ليصبح مستشفى عزل لحالات الإصابة بالفيروس.

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وفى شمال سيناء، أعلنت مديرية الشؤون الصحية الاشتباه فى إصابة سيدتين بالفيروس، حيث تم حجزهما فى مستشفى بئر العبد المركزى تحت الملاحظة الطبية.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة، إنه تم تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية وفقا لبروتوكول التعامل مع الحالات المشتبه فيها، ومنها سحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس معمليا من عدمها وإرسال العينات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة، وفى انتظار نتيجة التحليل.

وفى جنوب سيناء، قالت إيناس سمير، نائبة المحافظ، خلال جولتها التفقدية لمستشفى رأس سدر العام، إن المحافظ خالد فودة شدد على مسؤولى المستشفيات بضرورة استقبال حالات الاشتباه بكورونا وتقديم الرعاية الصحية لها، مؤكدة تواجد الأطقم الطبية والتمريض ومسؤولى المخازن، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية، والتى تضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وفى المنوفية، استعرض المحافظ إبراهيم أبوليمون تقارير لجان المرور على مستشفيات العزل، ونسبة الإشغال وتوافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية، وبعض النقاط السلبية التى تم رصدها وأبرزها نقص بعض المستلزمات الطبية وبعض أدوية مرضى القلب، حيث وجه المحافظ بالتواصل الفورى مع وزارة الصحة لتوفير تلك النواقص، مشدداً على ضرورة تفعيل لجان الكشف وتشخيص الحالة منزلياً وتحديد إمكانية إعطاء المريض علاجاً بالمنزل أو تحويله لأحد المستشفيات، وتفعيل لجان لفحص التبرعات للتأكد من صلاحيتها.

كما أكد المحافظ ضرورة المتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة لموقف المستشفيات والتوجيه بحل أى مشاكل للمرضى مع التأكيد على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والبروتوكولات المعتمدة منها، مشيراً إلى أن المحافظة قامت بتفعيل خطوط طوارئ على مدار الساعة لتلقى أى شكاوى واستفسارات والرد عليها من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتى تضم عناصر من مديرية الصحة، مؤكداً ضرورة التزام كافة المواطنين بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية للخروج من الأزمة.