شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة» القليوبية: تسجيل 3253 حالة إصابة بكورونا في المحافظة حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الإحصائيات الرسمية بمديرية الصحة بالقليوبية حول حصر الإصابات المؤكدة ومخالطيهم وحالات الوفاة منذ ظهور فيروس كورونا وحتي اليوم أن إجمالي المصابين من أبناء المحافظة بلغ 3253 حالة إيجابية إصيبت بالفيروس وخضعت للعلاج و201 حالة وفاة وإجمالي الحالات المكتشفه.

وأمس فقط 145 وإجمالي الحالات المؤكدة المكتشفه عن طريق مستشفيات القليوبية 2752 وإجمالي الحالات المؤكدة عن طريق مستشفيات محافظات أخرى 459 وإجمالي الحالات التابع محل سكنهم للقليوبية 2991 واجمالي الحالات الجاري متابعة حالة مخالطيهم بالقليوبية 1532وإجمالي عدد منازل المخالطين بالقليوبية 601.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت ان محافظة القليوبية من اعلي 3 محافظات في معدلات الإصابة بالفيروس بعد محافظتي القاهرة والجيزة وناشدت المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي خاصة في ظل إرتفاع معدلات الإصابة.

وتشكل بؤر بنها وطوخ وشبرا الخيمة والقناطر أحد أهم البؤر التي أدت لأرتفاع نسب الاصابات نتيجة الإستهتار وتراخي إجراءات تنفيذ الحظر وتاخر فض الأسواق والزحام الشديد من الاهالي في الاسواق والتجمعات التي لاتنتهي في المصالح الحكومية وماكينات الصرف الالي ومكاتب البريد مما يزيد من إحتمالات الإصابة بالعدوى.