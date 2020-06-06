شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يقرر إخضاع جميع وزراء الحكومة لفحص فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النقاب عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر إخضاع وزراء الحكومة لفحص فيروس كورونا المستجد "كوفي 19" غد الأحد.

وأوضحت الصحيفة أن السبب وراء هذا القرار بعدما تأكدت إصابة نائب بالكنيست عن القائمة المشتركة في الكنيست، سامى أبو شحادة، بالعدوى مؤخرا، وتم على إثرها تعليق جلسات الكنيست.

وتبين أن عضو الكنيست خالط عدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية قبل الإعلان عن إصابته رسمياً.

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وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء أمس الجمعة، أن إجمالى عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 17562، بما في ذلك 15013 حالة شفاء و2227 حالة نشطة، ولم تسجل الوزارة وفيات جديدة جراء الوباء خلال آخر 24 ساعة، ولا تزال حصيلة الضحايا عند مستوى 291 حالة وفاة.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة التعليم الإسرائيلية أن عدد المدارس ورياض الأطفال التى تم إغلاقها بسبب اكتشاف إصابات بكورونا فيها ارتفع خلال اليوم الأخير من 87 إلى 92.

وأكدت الوزارة أن 304 تلاميذ ومدرسين على الأقل أصيبوا بالفيروس الذى يسبب مرض "كوفيد-19" منذ بداية الجائحة، ولا يزال أكثر من 13.7 ألف قيد الحجر الصحي.