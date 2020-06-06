محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: نشر مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، نماذج التنبؤ بالأمطار من يوم 5 يونيو وحتى 7 يونيو الجاري. وجاءت توقعات المركز كالتالي: 5 يونيو:

من المتوقع عدم سقوط أمطار. Advertisements 6 يونيو:

احتمال سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية، تمتد إلى الداخل في مطروح والوادي الجديد. 7 يونيو:

من المتوقع عدم سقوط أمطار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان": أمطار خفيفة على هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.