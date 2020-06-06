شكرا لقرائتكم خبر عن لو حلفت على حاجة ومعملتهاش اعرف كفارة حلفانك ايه؟.. الأزهر يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقسمت على أمر ما ولم أفعل فما الكفارة؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

نقول للسائل على المرء أن يحفظ أيمانه ولا يحلف إلا صدقًا ولا يكثر من الحلف، وأعلم بأن كفارة اليمين بيّنها الله تعالى بقوله: ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكرُونَ)(المائدة :89)

فيخير الإنسان بين أمرين :

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1- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله.

2- كسوة عشرة مساكين، فيكسو كل مسكين كسوة تصلح لصلاته.

فمن لم يجد شيئا من ذلك، صام ثلاثة أيام .