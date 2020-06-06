شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات المحليات الجدد يتسلمون عملهم بالمحافظات.. والوزير: "انزلوا الشارع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ نحو 161 قيادة من قيادات المحليات في المحافظات، اليوم السبت، استلام مهام عملهم، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بضرورة استلام القيادات الجديدة التي تم إعلان أسمائهم في حركة المحليات أمس الأول الخميس مهام عملهم بدءا من صباح اليوم السبت.

وطالب شعراوى، كافة القيادات الجديدة بالنزول إلى الشارع والتواجد بين المواطنين لسماع مشكلاتهم بصورة دائمة والعمل على حلها، مؤكداً أن الاستماع لشكاوى المواطنين وسرعة حلها معيار رئيسى فى تقييم قيادات الإدارة المحلية للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

كما وجه شعراوى، القيادات المحلية الذين تم تعيينهم وترقيتهم فى حركة المحليات الجديدة ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء فى إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة ومنع مخالفات البناء والاهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتراكمات والتعقيم ومتابعة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وكذا حل مشكلات المواطنين اليومية وأعمال الرصف والإنارة والتشجير.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أعلن الخميس الماضى، حركة تنقلات لقيادات الإدارة المحلية، تضمنت حوالى 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و7 سكرتير عام مساعد و141 رئيس مركز ومدينة وحى و89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حى و5 ندب بديوان عام المحافظة.