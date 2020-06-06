لغز العثور على جثة شاب مجهول الهوية في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة شاب مجهول الهوية بمدينة السادس من أكتوبر، أمس الجمعة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب بنطاق دائرة قسم ثالث أكتوبر.

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وانتقلت قوة من المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص المبدئي أن الجثة لشاب مجهول الهوية، لا يحمل أي أوراق تحقيق شخصية.

وشكل اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث تسنيقا مع قطاع وسط أكتوبر؛ لتحديد هوية الشاب وطبيعة الإصابات، والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.