بالصور.. حادث مروري أعلى "وصلة الموت" بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تمر سوى 24 ساعة على حادث مروع أودى بحياة 3 شُبان وأصيب رابع أعلى وصلى دهشور بمدخل مدينة الشيخ زايد رقم (4) حتى تكرر الأمر بنفس الطريق أمام مركز تجاري شهير، أمس الجمعة.

البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بوصلة دهشور أمام مول العرب.

وكشفت المعاينة الأولية عن أنه أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى لانقلابها وتهشم الجزء الأمامي بالكامل، وأصيب شخصان على الأقل نُقلا إلى المستشفى للعلاج.

وطالب أهالي مدينة الشيخ زايد الأجهزة المعنية بوضع خطة عاجلة للحد من الحوادث على "وصلة الموت" -حسب وصفهم- مؤكدين ضرورة وجود مراقبة من المرور من خلال الدوريات والرادرات فضلا عن تركيب مطبات حفاظا على سلامة الجميع.