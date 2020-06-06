3 سيارات إطفاء تنقذ قاطني شقة ببولاق الدكرور من النيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق محدود اندلع في شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور دون خسائر في الأرواح.

مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى بلاغا من عمليات شرطة النجدة بنشوب حريق وتصاعد أدخنة من عقار سكني ببولاق الدكرور.

ودفع اللواء هاني سعيد مدير الغدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء، وأمكن السيطرة على الحريق ومنع خطر امتداده إلى الشقق المجاورة.

ونفذ رجال الإطفاء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.