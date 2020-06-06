أخبار مصر | "ظهرت الآن".. ننشر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر "ظهرت الآن".. ننشر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ننشر لكم متابعي بوابة "الخليج 365" الإلكترونية، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2020 "الترم" الثاني إلكترونيًا عبر الإنترنت، عبر رابط بوابة "محافظة القاهرة"، حيث يمكنك الحلصول على نتيجتك الآن نتيجة 3 إعدادي 2020.

ونستعرض لكم أبنائنا وبناتنا الطلاب كافة تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 "الترم" الثاني، بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.