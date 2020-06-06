مصر | عاجل.. العثور على جثة شاب مجهول الهوية في اكتوبر

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. العثور على جثة شاب مجهول الهوية في اكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة شاب مجهول الهوية، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من يفيد بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية، بنطاق قسم شرطة أكتوبر ثالث.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وكشفت المعاينة الأولية أن الجثة لشاب مجهول الهوية ولا يوجد بحوزته أي أوراق تفيد هويته الشخصية، وتحفظت القوات على الجثة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة أن المتهم بقتل صديقه العشريني العمر، وإلقاء جثته من منزله، بمنطقة الجيزة، هرب إلى محافظة القاهرة، بعد تنفيذ جريمته، وتمكنت القوات من القبض عليه، لدى التوصل إلى مكان هروبه.

وأضافت التحريات إلى أن ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، عثروا على المجني عليه، مقيد، ومغطي وجهه، ومصاب بطعنات متفرقة بجسده، إحداهم بمنطقة حساسة.

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بداية الواقعة تعود إلى حوالي شهر مضى، عندما وقعت مشاجرة بين "رامي" (عامل)، وزوجته، انتهت بتركها منزل الزوجية، وطوال هذه المدة كان يمكث بشقته في أحد العقارات، بمنطقة الجيزة، ويتردد عليه صديقه "سيد"، سائق "توك توك"، عشريني العمر، لرعايته، وتوفير متطلباته، رغم إصابته بـإعاقة في قدمه.

يوم الجريمة توجه سائق الـ"توك توك" العشريني العمر، إلى منزل صديقه لزيارته كعادته، لكنه لم يعلم أنها ستكون زيارته الأخيرة، وحال تواجد "سيد" بمنزل "رامي" وقعت بينهما مشادة كلامية ليتهم العامل صديقه، بأنه "بيعمله سحر عشان يبوظ له حياته"، ليرد صديقه: "عيب يا رامي اللي بتقوله ده"، واشتد الشجار بينهما ليكتم العامل أنفاس صديقه، ويخنقه مستغلا إعاقته، ثم يسدد طعنات متفرقة بجسمه إحداهم بمنطقة حساسة، ثم يلقي بعدها الجثة من منزله.

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة سائق توك توك، عشريني العمر، مصاب بطعنات متفرقة بجسده، وملقاه بنطاق قسم شرطة الجيزة، غرب الجيزة، وتبين أن صديقه وراء قتله وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة لشاب عشريني العمر، بنطاق القسم.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد الوتيدي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد هشام فتحي، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة سائق توك توك، عشريني العمر، مقتولا ومقيد بالحبال.

وبدوره شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الجريمة، وسرعة ضبط مرتكبيها، وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن المتهم بارتكاب الجريمة صديق المجني عليه، وتمكنت القوات من القبض عليه، واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة على النحو المشار إليه، خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة.

وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.