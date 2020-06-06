شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن موضوع خطبة الجمعة القادمة سيكون «أسباب رفع البلاء».

واضاف أن «الخطبة سيتم نقلها إذاعيا وتلفزيونيا من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بحضور عدد محدود من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف«.

وقدم الوزير اعتذارا للصحفيين والإعلاميين لعدم التمكن من استقبالهم عدا الفريق العمل المكلف من اتحاد الإذاعة والتلفزيون بنقل شعائر صلاة الجمعة، وذلك حفاظًا على الالتزام بمحدودية العدد المسموح بحضوره.

واختتم الوزير قائلا: «نسأل الله العلي العظيم أن يعجل بتفريج الكرب ورفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين».