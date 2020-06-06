شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 24 حالة من فيروس كورونا بمستشفى تأمين بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور الدكتور أحمد بغدادي، مدير العلاجي بمديرية الصحة في بني سويف، الجمعة، عن تعافي وخروج ٢٤ حالة من مستشفى العزل بالتأمين الصحي بعد أن أكتمل شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم الدعم الطبي والعلاج اللازم.

وأضاف: «تم احتجازهم داخل المستشفى عقب التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا وتأكيد إيجابيتهم للفيروس، حيث تم إخضاعهم لبروتوكول علاج وزارة الصحة، مشيدا بالفريق الطبي وفريق العزل بالمستشفى».

من جانبه، وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف تحية إعزاز وتقدير وشكر لكل العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة بقيادة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة والذين هم في مقدمة أبطال وجنود هذه المرحلة الفارقة،فهم يمثلون خط الدفاع الأول في مجابهة تلك الأزمة، مشيدا بتفانيهم في تنفيذ خطة المحافظة التي تتضمن التعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة والبدائل المطروحة بشأن تداعيات فيروس كورونا، والالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حسب تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.