شكرا لقرائتكم خبر عن لزيادة الإنتاج.. الزراعة: لجان متابعة لـ3 محاصيل صيفية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك لجان متابعة بغيطان وحقول الزراعات الصيفية، لرصد أى حالات مرضية على النبات والوقوف على توفير مستلزمات الإنتاج، وحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية، وخاصة الذرة الشامية والقطن والأرز لزيادة الإنتاج.

وأضاف رئيس الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه منذ بدء زراعات الموسم الصيفى تم توفير جميع تقاوى المحاصيل الصيفية، وتم التنبيه على جميع مديريات الزراعة بعمل حملات مكثفة على "رأس الغيط"، لحث الفلاحين على زيادة مساحات المنزرعة، وخاصة من الذرة الصفراء لزيادة الإنتاج والحد من الاستيراد، وعمل لجان للتعريف بالأصناف مبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه، والتى تعطى إنتاجية عالية، وذلك فى إطار توجه الدولة للتوسع فى زراعة الذرة الصفراء للحد من الاستيراد ورفع معدل الاكتفاء الذاتى من المحصول.

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قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم لسابع"، إنه منذ بدء موسم الزراعات الصيفية، هناك لجان متابعة من قبل المعهد للمرور اليومى بالغيطان، ومتابعة توفير جميع التقاوى الصيفية والأصناف الجديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وقليلة الاستهلاك للمياه، وسط متابعة دورية لإعطاء جميع الإرشادات والتوصيات عن طرق الزراعة الصيفية والممارسات الجيدة حول طرق الرى والتسميد لزياد الإنتاج.

وأضاف مدير المحاصيل الحقلية، أن المستهدف زراعته من الذرة الصفراء مليون فدان، ومليون و500 الف فدان ذرة أبيض، مشير إلى أن الذرة الصفراء تعمل على تلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، ويتم العمل على تنظيم حملات توعوية للمزارعين بحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للتوسع فى المساحات المنزرعة الموسم الجديد لزيادة الإنتاج.

وتابع "خليل"، أنه لترشيد استهلاك المياه والحد من زراعة المحاصيل الشرهة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج، واصل معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، نشر أصناف زراعة الأرز الجاف، والتوسع فى زراعة المحصول على مصاطب واستنباط، ونشر أصناف لها القدرة على تحمل الملوحة ونقص المياه، والجفاف وتعمل على مقاومة الأمراض، وغير المستهلكة للمياه والتى تزيد الإنتاجية، وتستهلك مياه بنفس كميات المياه التى تستهلكها الذرة الشامية.