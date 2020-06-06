شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 6/6/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” لقرائه مواقيت الصلاة، اليوم السبت، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.





أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى:

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 3:08 ص

توقيت صلاة الظهر 11:53 ص

ميعاد صلاة العصر 3:29

موعد صلاة المغرب 6:55

ميعاد صلاة العشاء 8:26

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3:08 ص

توقيت صلاة الظهر 11:58

موعد صلاة العصر 3:37

توقيت صلاة المغرب 7:02 م

موعد صلاة العشاء 8:36 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3:02

توقيت صلاة الظهر 11:49 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

ميعاد صلاة المغرب 52: 6 م

توقيت صلاة العشاء 8:24 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:05 ص

توقيت صلاة الظهر 11:41

موعد صلاة العصر 3:12

توقيت صلاة المغرب 6:38 م

موعد صلاة العشاء 8:06 م



مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 3:21 ص

توقيت صلاة الظهر 11:47 ص

موعد صلاة العصر 3:10 م

توقيت صلاة المغرب 6:38 م

موعد صلاة العشاء 8:02

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 4:05 ص

توقيت صلاة الظهر 12:19 م

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موعد صلاة العصر 3:37 م

موعد صلاة المغرب 7:04 م

ميعاد صلاة العشاء 8:23 م



المدينة المنورة المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 3:55 ص

توقيت صلاة الظهر 12:20 م

موعد صلاة العصر 3:41 م

موعد صلاة المغرب 7:12 م

توقيت صلاة العشاء 8:33 م



الرياض الرياض

موعد صلاة الفجر 3:27 ص

توقيت صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 3:13 م

ميعاد صلاة المغرب 6:44 م

موعد صلاة العشاء 8:05 م



مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 2:56

توقيت صلاة الظهر 11:38 م

ميعاد صلاة العصر 3:13 م

موعد صلاة المغرب 6:40

موعد صلاة العشاء 8:09 م



مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 3:57 ص

توقيت صلاة الظهر 12:21 م

موعد صلاة العصر 3:42 م

توقيت صلاة المغرب 7:09 م

موعد صلاة العشاء 8:34 م



مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 3:22 ص

توقيت صلاة الظهر 12:26 م

موعد صلاة العصر 4:11 م

توقيت صلاة المغرب 7:37 م

موعد صلاة العشاء 9:16



مواقيت الصلاة بالكويت مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 3:04 ص

موعد صلاة الظهر 11:47 ص

ميعاد صلاة العصر 3:21 م

توقيت صلاة المغرب 6:46 م

مواقيت صلاة العشاء 8:17 م