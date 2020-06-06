- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن خسوف شبه ظلى للقمر ومراكز الفلك تسجل خفوت ضوؤه فى عدد من الدول العربية..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الكرة الأرضية ، مساء اليوم الجمعة خسوف شبه ظلى للقمر، التي تعتبر ثانى ظاهرة للخسوف في العام الحالي 2020، فيما كان العديد من مراكز الفلك والهواة يستطلعون القمر ونشر مركز الفلك الدولى بدولة الإمارات العربية المتحدة، صورة للخسوف شبه الظلى الجزئى للقمر من مدينة أبو ظبى، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً:" تصوير مركز الفلك الدولي لخسوف شبه الظل الجزئي للقمر من أبوظبي وقت الذروة، ويلاحظ خفوت بسيط بإضاءة القمر في أسفل يمين القمر بجانب الفوهة الكبيرة".
كما شارك العديد من رواد تويتر من محبى الفلك صورا لخسوف القمر من العديد من البلدان العربية في سلطنة عمان ولبيا.
يشار إلى أن ذلك الخسوف لم يُمكن رؤيته بالعين المجردة لكن أمكن رؤيته من خلال التلسكوبات في مصر وفي المنطقة العربية وكذلك في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها قارة أوروبا ماعدا معظم الجزء الشمالي منها، و قارة أسيا ماعدا شمال وشرق روسيا، و قارة أستراليا، وقارة أفريقيا، و شرق وجنوب أمريكا الجنوبية، وغرب المحيط الباسفيكي، و المحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، و القارة القطبية الجنوبية.
واستغرقت جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها ثلاث ساعات وثمانية عشرة دقيقة تقريباً، وكانت بداية الخسوف في الساعة السابعة وست وأربعين دقيقة تقريباً مساء و نهايته في الساعة الحادية عشرة وأربع دقائق تقريباً.
كانت هذه تفاصيل خبر خسوف شبه ظلى للقمر ومراكز الفلك تسجل خفوت ضوؤه فى عدد من الدول العربية..صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.