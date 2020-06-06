مصر | عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات محدودة

اعتمد اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حركة تنقلات محدودة، بين صفوف ضباط النظام بقطاع أمن الجيزة، شملت تولي العميد طارق صلاح، منصب مفتش شمال الجيزة، وتعيين العميد هشام الطماوي، مأمورًَا لقسم شرطة ثالث أكتوبر، خلفا له في منصبه.

وشملت الحركة نقل نائب مأمور قسم شرطة الجيزة إلى ديوان المديرية، وتولي نائب مأمور قسم شرطة الدقي خلفا له، ونقل عددا من الضباط برتبة نقيب وملازم أول، بين أقسام ومراكز القطاع، وجاءت الحركة المفاجئة لضخ دماءً جديدة بين صفوف ضباط القطاع، وتصعيد الشباب.

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نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في كشف ملابسات التعدي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة الوراق، شمال المحافظة، وتمكنت القوات من القبض عليهما، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح قطعي بالذارع الأيسر، بقيام شخصين مجهولين بالتعدي عليه بالصفع على وجه شقيقه "من ذوي الإحتياجات الخاصة"، وتصوير الواقعة ونشرها على أحد التطبيقات الإلكترونية.

وأضاف في بلاغه بعلمه أن أحد المتهمين مقيم بدائرة القسم، ولدى توجهه لمعاتبته تعدى عليه بالضرب مُحدثًا إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة شخصان (طالب، وميكانيكي مقيمان بدائرة القسم)، واقتيادهما إلى ديوان القسم.