شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المذيعة دينا زهرة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الإعلامية دينا زهرة مذيعة قناة «إكسترا نيوز» نتيجة المسحة التي أجرتها للتأكد من إصابتها بفيرس كورنا المستجد «كوفيد19»، والتي جائت إيجابية.
ونشرت «زهرة» صورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: «أظهرت المسحة إصابتي بفيروس كورونا.. الحمد لله الأمور بخير حتى الآن.. على أمل أن نلتقي قريباً بإذن الله».
وكانت دينا زهرة قد أجرت المسحة بعد إعلان إصابة الإعلاميتين أية عبدالرحمن وريهام السهلي، لتكون بذلك دينا هي ثالث مذيعات قناة «إكسترا نيوز» الذين تم إصابتهن بالفيروس .
وكان قد تم الإعلان عن إصابة عدد من الإعلامين خلال الفترة الماضية، منهم الإعلامية إلهام النمر المذيعة بالتلفزيون المصري، ودينا حويدق مقدمة برنامج its show time، وكذلك الإعلامي حسام حداد مذيع قناة الحياة.
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