شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل أبوقير»: تعافي ١٨ مصابًا جديدًا من كورونا.. وحصيلة الشفاء ترتفع إلى ٤٠٩ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر طبي في مستشفى الحجر الصحى في المدينة الشبابية بأبو قير، شرق الإسكندرية (مستشفى العزل لمصابى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، الجمعة، إنه تم تعافي ١٨ حالة جديدة من فيروس كورونا وخروجهم من العزل بعد تماثلهم للشفاء تماماً وتلقى العلاج اللازم.

وأضاف «المصدر» في تصريحات صحفية أنه بخروج الحالات الـ١٨ يصل اجمالى الحالات التي تم خروجها من مستشفى العزل منذ فتحها وحتى الان ٤٠٩ حالة مشيرا إلى أنه تم اجراء مسوح طبية لهم للتأكد من سلبية النتائج قبل خروجهم حيث جرى تعافيهم على مدار الأيام الماضية.

وأوضح أنه يتم استقبال المصابين من مستشفي عزل العجمى المركزى من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت عينته في المسحة الأولى سلبية.

وقال إنه جرى تحويل المدينة الشبابية في الاسكندرية بالكامل مقر حجر صحى (عزل) لمصابى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من أصحاب الحالات البسيطة ومن تتطلب حالتهم الصحية فترة نقاهه فقط وليست رعاية طبية كاملة وكذا المخالطين لهم واستقبال أي حالات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن مستشفى الحجر الصحى في ابو قير تضم ٢٠٠ حجرة لاستقبال المصابين من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو اجهزة تنفس صناعى والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت سلبية عينته في المسحة الاولى حيث يتم احتجازهم حتى يتم عمل مسحة ثانية وحال التأكد من سلبية العينة في المرة الثانية يتم السماح لهم بالخروج باعتبارهم متعافين وهو ما يحدده الفريق الطبى المتابع للحالات فقط.

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