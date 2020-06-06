شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة تشغيل رحلات من الإمارات للقاهرة خلال الأيام المقبلة؟.. «مصر للطيران» ترد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفت شركة «مصر للطيران»، الجمعة، صحة الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المعروضة بشأن تشغيل الشركة لرحلات من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة. وأكدت الشركة، في بيان لها مساء الجمعة، أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا يوجد رحلات في المواعيد المعلن عنها، وبالتالي ليس على «مصر للطيران» مسئولية عن أي تذاكر صدرت عن الشركات التي أعلنت عن هذه الرحلات. وأهابت «مصر للطيران» بعملائها مراجعة القنوات الرسمية للشركة لحجز التذاكر على أي رحلات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 31,115

تعافي 8,158

وفيات 1,166

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