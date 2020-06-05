شكرا لقرائتكم خبر عن فيلا الإنسانية فى الشرقية لعزل مصابى "كورونا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سباقون إلى الخير داعمون لبلادهم في الشدائد.. هذه هي الشيم التي يتمتع بها المصريون، الذين هم على قلب رجل واحد في المحن للعبور بوطنهم الغالى لبر الأمان بأقل خسائر ممكنة، وهذا ما ظهر جليا خلال مبادرة أبناء المحافظات، وإعلانهم التبرع بمنازلهم لتحويلها لحجر صحى وخدمة المصابين بفيروس كورونا المستجد، نظرا لتزايد الأعداد على المستشفيات التى لم تعد كافية لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد. وتبرع مواطن بمدينة مشتول السوق في محافظة الشرقية بـ"الفيلا" الخاصة به لاستخدامها كمقر لعزل مصابي فيروس كورونا. Advertisements

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