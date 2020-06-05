شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: التوصل لاتفاق ائتمانى مع مصر مدته 12 شهرًا بـ5.2 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر، بشأن قرض استعداد ائتمانى بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام لمساعدة مصر على التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية.

وقال الصندوق إن الاتفاق، الذى يجب وضع المجلس التنفيذى للصندوق اللمسات النهائية عليه، سيحمى مكاسب اقتصادية حققتها مصر فى السنوات الثلاثة الأخيرة ويضع البلاد على أساس قوى لاستمرار التعافي.