"السياحة والآثار": خطة لإعادة فتح المتاحف على مراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، اجتماعًا عبر الكونفرانس، مع قيادات المجلس الأعلى للآثار، لبحث الاستعدادات والإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها عندما يتقرر فتح المتاحف والمواقع الأثرية.

وأصدرت الوزارة بيانًا اليوم، أكدت خلاله اعتماد ضوابط السلامة الصحية التي يجب تطبيقها واتباعها بالمتاحف والمواقع الاثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين والأثريين والمفتشين وأمناء المتاحف وجميع العاملين بها بالإضافة إلى توفير سبل الوقاية والحماية لهم.

وأشار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أنه من ضمن الضوابط تحديد عدد الزائرين في الأماكن المغلقة والطاقة الاستيعابية لها كل ساعة، بالإضافة إلى توفير سُبل الوقاية بالمداخل والمخارج وشباك التذاكر وغيرها من الضوابط التي سيتم الاعلان عنها قريبًا.

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كما تم مناقشة خطة للفتح التدريجي لبعض المتاحف والمواقع الاثرية، تمهيدا للفتح الكلي لها عندما يتقرر ذلك، كما تم اختيار وتحديد مجموعة من المواقع والمتاحف لفتحها كمرحلة أولى خلال الأسابيع المقبلة في القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ ومرسى مطروح.

كما اطلع المهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بالمجلس، الحضور على آلية أعمال تعقيم المتاحف والمواقع الأثرية استعدادًا لعملية الفتح، بالتعاون مع مركز البحوث بالوزارة وتحت إشراف مباشر من المرممين والأثريين.

يذكر أن مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أكدت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عددًا من المواقع الأثرية المتنوعة سيتم إعادة فتحها، وتضم آثارًا مصرية قديمة، مثل موقع الأهرامات وأبو الهول، والمتحف المصري بالتحرير، وآثارًا إسلامية يتوقع أن يكون عليها إقبال سياحي مثل قلعة صلاح الدين، وعدد من المواقع المهمة الكبيرة والمتاحف الأخرى والتي سيتم تحديدها بشكل كامل من خلال بيان صحفي سيصدر عن الوزارة.​