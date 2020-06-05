المذيعة دينا زهرة تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلنت الإعلامية دينا زهرة، المذيعة بقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إصابتها بفيروس "كورونا المستجد"، في تدوينة لها على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وقالت زهرة: "أظهرت المسحة إصابتي بفيروس "كورونا".. الحمد لله الأمور بخير حتى الآن على أمل أن نلتقي قريبًا".
وزهرة هي المذيعة الثالثة في القناة التي تعلن إصابتها بالفيروس، بعد المذيعتين ريهام السهلي، وآية عبدالرحمن.
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