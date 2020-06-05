الصحفيين: إغلاق كافة أدوار النقابة باستثناء الأرضي أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إغلاق كافة أدوار النقابة، باستثناء الدور الأرضي فقط، لمدة أسبوعين، في إطار إجراءات مكافحة فيروس "كورونا المستجد"، بعد التشاور مع النقيب ضياء رشوان، وعدد من الزملاء وأعضاء المجلس.

وأضاف شبانة في تدوينة على حسابه الرسمي بـ"فيسبوك": "العمل بالنقابة سيقتصر في هذا الوقت على العلاج وصرف الإعانات والبدل والقروض وتجديد الاشتراكات وشراء مستلزمات الإجراءات الوقائية كالكحول والكمامات".

وتابع: "في إطار الظرف الحالي، يصبح لزامًا علينا اتخاذ كل إجراءات الحيطة، حفاظًا على الجميع، بعد التشاور وجدنا أنه من الأفضل إغلاق جميع أدوار النقابة لمدة أسبوعين واقتصار العمل خلال تلك الفترة على خدمات الضرورة فقط".

ولفت إلى أن كل تحويلات العلاج الآن تتم عبر تطبيق "واتس آب" من خلال موظفي العلاج مع جميع المعامل ومراكز الآشعة والمستشفيات، داعيًا إلى الالتزام بالإجراءات المعلنة حفاظًا على الجميع، والمرور ببوابة التعقيم عند دخول بالنقابة.