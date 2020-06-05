حملة لإزالة الإشغالات في بولاق الدكرور (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة، استمرار حملات التصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على حرم الطريق، في حي بولاق الدكرور، اليوم الجمعة. وشن الحي حملة على شارعي الإخلاص والتحرير، تحت إشراف عبدالله نور رئيس الحي. ​

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