أخبار مصر | 'الصحفيين' تعلن غلق النقابة لمدة أسبوعين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تعلن غلق النقابة لمدة أسبوعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن غلق جميع أدوار النقابة لمدة أسبوعين، واقتصار العمل خلال تلك الفترة على خدمات الضرورة فقط، والمتواجدة بالدور الأرضي، وهي العلاج، وصرف الإعانات، والبدل، والقروض، وتجديد الاشتراكات، وشراء مستلزمات الإجراءات الوقائية، كالكحول والكمامات وغير ذلك.

وقال "شبانة" في بيان له، إن ذلك يأتي في إطار مثل هذا الظرف الذي نواجهه، ويصبح لزامًا علينا اتخاذ كل إجراءات الحيطة حفاظًا على حياة وصحة أعضاء الجمعية العمومية، وذلك التشاور والبحث مع النقيب ضياء رشوان، وأعضاء المجلس، وعدد من المتخصصين.

وتابع: "كل تحويلات العلاج الآن تتم أونلاين، وذلك من خلال خدمة الواتس آب، من خلال موظفين العلاج مع جميع المعامل ومراكز الأشعة والمستشفيات، ويرجى تفهم الموقف والالتزام بتلك الإجراءات، حفاظًا على الجميع، على أن يكون المرور ببوابة التعقيم عند التواجد بالنقابة، حفظكم الله وحفظ المصريين والعالم أجمع".

وكان قد صرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بأنه انطلاقًا من كون النقابة بيت كل الصحفيين المصريين بكل أجيالهم ومؤسساتهم، فقد واصل اتصالاته الكثيفة مع كل الجهات المختصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمواجهة انتشاره بين أعضاء النقابة وأسرهم.

وقال في بيان سابق له، أن الاتصالات التي أجراها توصلت بالتنسيق مع رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية الزميل أيمن عبدالمجيد، ووافق عليها المجلس، للإجراءات التالية:

أولًا: فتح الانضمام الاستثنائي لمشروع العلاج، لمدة 15 يومًا تبدأ من 1 إلى 15 يونيه، بدون غرامة.

ثانيًا: الاتفاق مع مجموعة من أساتذة واستشاريي الطب المتخصصين من خيرة كوادر مستشفيات الحميات، للتواصل معهم تليفونيًا أو إلكترونيًا لاستشارتهم حول أي حالة اشتباه، وإبداء الرأي في التحاليل والإشاعات التي يجب القيام بإجراءها.

ثالثًا: يتيح مشروع العلاج، وفق دليل هذا العام المحدث، كل الإشاعات والتحليلات المطلوبة للتأكد من حالة الاشتباه، وفي مقدمتها الأشعة المقطعية على الصدر بمختلف جهات التعاقد، بأسعار مخفضة، يتحمل العضو منها 200 جنيهًا فقط، بدلًا من تكلفتها العادية والتي تصل إلى 1000 جنيه.

كما يتيح مشروع العلاج التحاليل التالية وفق الدليل المحدث، لهذا العام بأسعار مخفضة تتساوى مع أفضل العروض المقدمة للجهات النقابية الأخرى، ويتحمل العضو منها 70 جنيهًا فقط، بدلا من قيمتها العادية التي تصل لنحو 400 جنيه، وهي:

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Complete blood picture (CBC)

ESR

CRP(Quantitative)

SGOT

SGPT

ferritin

رابعًا: إجراء مسحات كورونا بعد اتخاذ الاستشارة الطبية وإجراء الإشاعات والتحليلات السابقة، دون تحميل الصحفيين أعضاء مشروع العلاج وأسرهم أي تكلفة مالية، وذلك بمستشفيات قصر العيني التابعة لجامعة القاهرة.

خامسًا: إتاحة أسرة وغرف للعزل بمستشفيات وزارة الصحة، لمن تثبت إصابته من الصحفيين وأسرهم، وتستلزم حالته ذلك، وستوفر وزارة الصحة حقائب العلاج لمن يتقرر عزلهم منزليًا، والمخالطين لهم.

سادسًا: يتم تشكيل لجنة للتواصل مع الزملاء للقيام بالإجراءات السابقة، برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين وتضم محمد شبانة السكرتير العام وأيمن عبد المجيد مقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، ويعتبر كل أعضاء المجلس أنفسهم أعضاء فيها لتلقي اتصالات الزملاء على مدار الساعة، ويتولى الجانب التنفيذي كل من سعيد حسني مدير عام النقابة وعماد حمدى ومحمد خليفة نائبا المدير العام وعبد الرحمن مجدى بمشروع العلاج.