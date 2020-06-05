شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي رئيس جامعة الفيوم ومدير مكتبه وأمين عام الجامعة وخروجهم من مستشفى العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم، الجمعة، خروج الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم من العزل الصحي بمستشفى الباطنة الجامعي بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح «حتاتة» أنه تم خروج أيمن حلبة، أمين عام الجامعة، وأشرف الغندقلي، مدير عام مكتب رئيس الجامعة، وذلك بعد إجراء مسحتين طبيتين متتاليتين لكل منهما والتأكد من سلبيتها في كل مرة.

وأضاف أن أسرة الجامعة تتقدم بخالص التهنئة للدكتور أحمد جابر شديد، وأيمن حلبة والأستاذ أشرف الغندقلي لتماثلهم للشفاء، متمنين لهم دوام الصحة والعافية، سائلين الله عز وجل أن يمن بالشفاء على جميع المصابين.