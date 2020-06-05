شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية»: سلبية عينات الفريق الطبي بـ«عزل سرس الليان» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن نتائج العينات المأخوذة منهم أفراد الفريق الطبي في مستشفى عزل سرس الليان جاءت سلبية، وذلك عقب الاشتباه في إصابة 7 من أفراد الفريق بفيروس كورونا.
وأكد الحفناوي على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في مستشفيات العزل، مؤكدا على إجراء مسحات للفريق الطبى بأماكن العزل بصفة مستمرة.
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