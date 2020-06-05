شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من شبكات المياه والصرف.. المنوفية تستعد لامتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محمد نجيب، رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن الشركة قامت بوضع خطة لتطهير شبكات الصرف الصحي المجاروة بمحيط المدارس المخصصة لامتحانات الثانوية العامة بمختلف أنحاء المحافظة، حيث تم تطهير شارع الفاطميين وسعد زغلول وشارع المدارس بمدينة سرس الليان، بالتنسيق مع فرع الشركة بالمدينة، وتم إتخاذ كافة الإجرءات الوقائية اللازمة.

وأوضح «نجيب» أن فرع شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة تلا قام بتغيير خط المياة المغذي قطر 3 بوصة للمعهد الأزهري للفتيات وعمل الصيانة اللازمة حفاظاً على استدامة الخدمة، واستعداداً لأي طارئ قد تحدث .

ومن جانبه أكد رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي، أنه قد تم التنبيه على رؤساء فروع الشركة بنطاق المحافظة بالعمل على تطهير ورش الشوارع، والمدارس التي بها لجان إمتحانات للثانوية العامة، والتأكد من تشغيل مطابق وشبكات الصرف الصحي القريبة من المدارس، ورفع درجة الإستعداد القصوى تحسباً لأي طارئ، وسرعة التعامل الفوري معها حرصاً على صحة وسلامة الطلاب وحفاظاً على استمرار العملية التعليمة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.