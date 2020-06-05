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شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتفقد منزل خصصه صاحبه لعزل حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، منزل تم تخصيصه من أحد رجال المجتمع المدني بمركز مشتول السوق، لاستخدامه للعزل المنزلي، في ظل الظروف الراهنة، للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩».
وتفقد وكيل الوزارة الغرف والتهوية، ودورات المياه بالمنزل المكون من ثلاث طوابق، لاستخدامها لعزل الحالات البسيطة المصابة بالفيروس.
وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن هذه المبادرات المجتمعية تأتي ضمن قرارات لجنة الصحة العليا برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتوفير أماكن للعزل للحالات غير القادرة على العزل المنزلي، وعدم إمكانية ذلك في منازلهم، واختيار عدد من المدارس لإمكانية إستخدامها في هذا الشأن.
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