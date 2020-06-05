شكرا لقرائتكم خبر عن على مساحة 8 أفدنة.. إنشاء محطة تحلية ومزرعة سمكية في قرية الروضة بسيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، على استعداد المحافظة على تخصيص قطعة أرض على مساحة 8 أفدنة لإنشاء محطة تحلية ومزرعة سمكية بقرية الروضة ببئر العبد، بعد قيام شركة كيمونيكس بتقديم دراسة متكاملة عن المشروع.

وأضاف الغندور خلال الاجتماع مع مندوبي الشركة، بحضور مصطفي عبد الفتاح، رئيس قطاع المياه بشمال سيناء، أحمد مصطفي مدير عام المياه الجوفية، محمد الحجاوي مدير مركز المعلومات والسيد عبد العزيز مدير الإدارة الفنية، أن المحافظة ترحب بالاستثمار على أرضها في شتي القطاعات.

وأشار الغندور إلى استغلال ناتج المياه في الاستزراع السمكي مع عدم استغلالها في الزراعة، حيث لم تثبت نجاحها من قبل في محطة التحلية بقرية الجوفة بوسط سيناء. مؤكدًا على أن اختيار ارض مستوية وليست مرتفعة يقلل من التكلفة الخاصة بالمشروع.

وشدد الغندور على تنفيذ مشروع متكامل من خلال تحديد المواصفات الفنية لكل جهة. مؤكدًا على العرض علي الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بعد انتهاء الشركة من الدراسات المطلوبة.

بدوره أكد المهندس طارق الباز، مندوب الشركة أن الشركة بصدد إقامة مشروع على مساحة 8 أفدنة مقسمة إلى نصف فدان لإقامة محطة تحلية مياه و7 فدان ونصف لإقامة مزرعة سمكية بقرية الروضة ببئر العبد، على أن يقوم مشروع الاستزراع السمكي على ناتج المحطة من المياه، مع إمكانية استغلال ناتج المياه في زراعة الزيتون والموالح.

وطالب الباز تحديد وتوفير مكان مرتفع لإقامة المشروع لما يتطلبه المشروع من إجراءات مثل الرفع المساحي وغيرها من الإجراءات الأخرى. مع الحصول على معلومات عن المشروعات الخدمية والتعداد السكاني للقرية وتوابعها.

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