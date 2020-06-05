شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام طن زيت طعام وأغذية فاسدة فى حملة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، أن مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بأولاد صقر، بالتنسيق مع مجلس المدينة ومركز الشرطة، قام بشن حملة مشتركة على المنشآت الغذائية بمدينة أولاد صقر، أسفرت جهودها عن إعدام ٨٦٩ لتر عبارة عن «زيت طعام وعصائر» و١٨٣ كيلو جرام أغذية مختلفة غير صالحة للإستخدام الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم تحرير ٦ محاضر جنحة صحية لمخالفات أخرى.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة وضبط المخالف منها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين فضلاً عن المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة الوقائية، والإحترازية لمنع التكدسات والتجمعات لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره .

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً إلى استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.