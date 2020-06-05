شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إجراءات وقائية من كورونا ..رحلة طيران استثنائية تقل ٢١٨ أوكراني تغادر مطار الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى مسؤولو مطار الغردقة الدولي، الجمعة، إجراءات مغادرة طائرة أوكرانية تقل نحو ٢١٨ أوكراني الجنسية إلى مطار كييف الدولي، لإجلاء عدد من الإوكرانيين المتواجدين بالغردقة على متن رحلة طيران استثنائية إلى بلادهم، وسط إجراءات وتدابير احترازية ووقائية من فيروس كورونا وفقًا لاشتراطات وإرشادات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

وأكد محمود فريد، مدير شركة الخدمات المستقبلة للرحلة، أن هذه الرحلة الاستثنائية كانت قادمة من أوكرانيا فارغة بدون ركاب لنقل عدد من المواطنين الأوكرانيين من مدينة الغردقة إلى بلادهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازبة لمواجهة فيروس كورونا أثناء إنهاء إجراءات السفر للركاب المغادرين وذلك بصالة السفر وأثناء استقلال الحافلة من الصالة للمهبط وتم تعقيم الطائرة قبل إقلاعها.